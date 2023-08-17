Рекордное число студентов прошли стажировку на производственных площадках «Биннофарм Групп»

Сто шестьдесят студентов прошли этим летом стажировки и практики на пяти производственных площадках «Биннофарм Групп» в разных регионах России. Из них сто сорок человек работали на крупнейшем из пяти заводов компании – ПАО «Синтез» в Кургане. Среди проходивших стажировку на «Синтезе» – студенты Курганского государственного университета, Тюменского государственного университета, Екатеринбургского государственного университета, а также Курганских промышленного и фармацевтического техникумов.



На «Синтезе» ребята в основном трудились на участке укладки и упаковки в 5, 6, 7-ом цехах. Будущие химики-лаборанты стажировались в службе качества. Будущие технологи-фармацевты также работали в 5, 6, 7-ом цехах, но на позициях технологов, сменных мастеров и начальников участков. Таким образом, студенты не только получили свои первые зарплаты и навыки профессии, но и помогли одному из крупнейших в стране предприятий, лидеру в производстве антибактериальных препаратов, которое активно развивается и наращивает производственные мощности.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»:

«В этом году мы действительно побили все рекорды по количеству студентов, работавших в летний период на наших производствах. Особенно приятно, что ребята очень талантливые и вдумчивые, заинтересованные развиваться в своей профессии. Некоторых мы даже дополнительно премировали за достигнутые результаты. Мы обязательно продолжим сопровождать студентов, сделаем для них дополнительную специальную стипендиальную программу и, надеемся, что после окончания учебы, они начнут свою карьеру на «Синтезе» и других производственных площадках «Биннофарм Групп». Работа с будущими специалистами как нельзя лучше отражает один из основных принципов нашей компании – развивать человеческий капитал».

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки в Кургане – ПАО «Синтез», АО «Алиум» в поселке Оболенск Московской области, две площадки АО «Биннофарм» в Зеленограде и Красногорске, АО «Биоком» в Ставрополе.

ООО «Биннофарм Групп»