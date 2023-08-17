Новосибирская область заняла 13 место среди регионов РФ по числу легковых авто

Новосибирская область заняла 13 место в рейтинге регионов России по количеству, зарегистрированных легковых автомобилей. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в агентстве «Автостат», в Новосибирской области зарегистрировано 855 тыс. легковых машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С небольшим опережением идет Красноярский край, который занял 12 место в общероссийском рейтинге. В регионе насчитывается 922 тыс. легковых авто.

Пятерку лидеров открывает Москва, где числится 3,812 млн машин. Далее идет Московская область (2,837 млн шт.), на третьем месте находится Краснодарский край (1,982 млн шт.). Санкт-Петербург расположился на четвертой строчке с показателем в 1,763 млн легковых авто. Замыкает пятерку Свердловская область с результатом 1,396 млн единиц.

При этом отмечается, что более 40% всех легковых машин, зарегистрированных в России, приходится на 11 регионов. На 1 июля этого года общее число легковых автомобилей в стране составило около 46 млн штук.

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Александр Киселев