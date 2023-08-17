Более 60 мигрантов погибло при попытке доплыть из Сенегала до Канарских островов

Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что 56 человек, которые отправились на лодке из Сенегала к Канарским островам (Испания), вероятно, погибли. Экстренные службы уже обнаружили тела семи человек. Лодка вышла в море более месяца назад. На борту, по данным BBC, находился 101 человек.

BBC со ссылкой на МИД Сенегала пишет, что небольшая лодка, которая традиционно применялась для ловли рыбы, покинула сенегальскую рыбацкую деревню Фассе-Бойе 10 июля. Спустя десять дней, 20 июля, родственники мигрантов обратились в правозащитную группу Walking Borders, поскольку их близкие перестали выходить на связь.

По данным МИД Сенегала, вчера, 16 августа, у берегов Кабо-Верде, расположенного в 620 км от побережья Западной Африки, была обнаружена лодка, на борту которой находилось 38 мигрантов. Представитель IOM сообщил AFP, что экстренные службы обнаружили тела как минимум семи погибших пассажиров лодки. Еще 56 человек числятся пропавшими без вести. Среди 38 выживших — четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет.

По данным IOM, в 2022 году было зафиксировано по меньшей мере 5684 случая гибели на миграционных маршрутах в Европу. Самое большое число смертей отмечается на маршрутах через Средиземное море, на сухопутных границах с Европой и на самом континенте. На маршруте Западная Африка-Канарские острова за отчетный период было зарегистрировано 1532 смерти.

В 2023 году одной из самых смертоносных катастроф было признано кораблекрушение в Греции в июне. Рыболовецкое судно, направлявшееся из Ливии в Италию, перевернулось и затонуло в открытом море недалеко от берегов Эллады. Погибло по меньшей мере 79 человек, 104 пассажира удалось спасти. Всего на борту, по разным оценкам, было от 600 до 750 человек.