Владельцы «Высоцкого» показали новый проект небоскреба, который построят рядом

Владелец небоскреба «Высоцкий», бизнесмен Андрей Гавриловский показал обновленные предварительные эскизы башни «Парус», которую хотят построить рядом с действующим небоскребом в Екатеринбурге. Как рассказал «Ъ-Урал» господин Гавриловский, высоту будущего здания решили увеличить до 237 м, с таким предложением выступил заслуженный архитектор России, бывший главный архитектор города Михаил Вяткин. Изначально, «Высоцкий» и вторую башню хотели сделать одной высоты на уровне 200 м.

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Кроме того, для строительства небоскреба просят выделить им еще один участок. «Это небольшой земельный участок, он принадлежит области, губернатор согласился, сейчас мы занимаемся этим вопросом. Так будет проще строить и будет комфортнее людям»,— прокомментировал бизнесмен. Когда именно компания сможет выйти на площадку и приступить к строительству пока неизвестно — все зависит от получения разрешительной документации.

Напомним, на новый небоскреб «Парус» планируют перенести бассейн с крыши БЦ «Высоцкий». Ранее на бассейн на крыше «Высоцкого» пожаловался екатеринбургский юрист и депутат Госдумы.

В прошлом году уральские и столичные архитекторы представили несколько вариантов того, как может выглядеть новый небоскреб.

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