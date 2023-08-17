Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии рассказала о работе в СПбГУ и жизни в деревне

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая в 2018 году танцевала с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе, рассказала о жизни в России. Госпожа Кнайсль преподает в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), а также хочет найти под Рязанью дом, подходящий для разведения пони, коней и собак.

В начале августа стало известно, что Карин Кнайсль переехала в рязанскую деревню Петрушево. По ее словам, она арендовала там небольшой домик. «Это единственное, что мне удалось найти. Но сейчас мне нужно найти дом и переехать. Это должен быть подходящий дом, в котором можно будет жить с большим количеством питомцев — в Ливане у меня пони, лошади, у меня также много собак»,— рассказала она «РИА Новости».

Комментируя курс доллара и евро, госпожа Кнайсль заявила: «Я слежу за этим, но в Санкт-Петербургском государственном университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу». Экс-глава МИД Австрии возглавляет созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.), который показали на Петербургском международном экономическом форуме. Говоря о своих планах в России, Карин Кнайсль рассказала, что она хотела бы объединить науку и реализацию реальных проектов в центре G.O.R.K.I.

Карин Кнайсль была министром иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. После она стала членом совета директоров и независимым директором «Роснефти». В июле 2022 года газета The Washington Post выпустила материал, в котором Карин Кнайсль обвиняли в косвенной причастности к организации в Австрии шпионажа в пользу России. В июне 2023 года Карин Кнайсль не исключила, что может подать прошение о получении гражданства РФ.

Анастасия Ларина