Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил вступление в силу сегодня, 16 августа, ограничений в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. Пакет был принят 23 июня, через несколько дней, 28 июня, швейцарские власти внесли в свой санкционный список более 100 человек и организаций.

С 16 августа вступают в силу другие ограничительные меры:

запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров для военно-технического укрепления России для 87 компаний;

в список запрещенных для экспорта товаров включены электронные компоненты и прекурсоры для химического оружия;

запрещена продажа России прав на интеллектуальную собственность на ряд товаров;

расширен запрет на транзит через Россию, он распространен теперь в том числе на авиатопливо;

продлен действующий запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или в официальной валюте государства—члена ЕС, российским гражданам или организациям.

Швейцарское правительство также намерено принять эффективные меры против обхода санкций. Швейцария сотрудничает по этому вопросу с ЕС и другими партнерами.

Подробнее об 11-м пакете санкций — в публикации «Ъ FM» «Санкции разменяли второй десяток».