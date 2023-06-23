Санкции разменяли второй десяток

Евросоюз принял 11-й пакет санкций. Предполагается, что он лишит Россию возможности обходить ранее введенные меры. При необходимости ЕС сможет ограничивать поставки запрещенных товаров в третьи страны, через которые они поступают в Россию, сказано в опубликованном документе. Среди других мер упоминается расширение санкционного списка, куда попали еще 87 юридических лиц, также вводится дополнительный запрет на транзит через Россию. Кроме того, Евросоюз запрещает транспортировать российскую нефть по северной ветке нефтепровода «Дружба». А грузовики с российскими прицепами и полуприцепами больше не смогут перевозить товары в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Насколько болезненным для России станет 11-й пакет санкций? И какие пункты нового документа наиболее чувствительны? На эти вопросы “Ъ FM” ответил профессор Высшей школы экономики и ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский: «10 пакетов санкций, которые введены, уже весьма ощутимы, и 11-й добавляет не так много. Санкционное давление за последний год с лишним оказалось довольно высоким.

Если говорить о специфике 11-го пакета, я бы обратил внимание на то, что содержалось и в 10-м. Речь об усилии Европейского союза законопатить все щели, закрыть все возможности для обхода санкций, причем обеим сторонам — как России, так и компаниям из ЕС. В самом начале нового документа говорится, что в него включены меры, которые направлены на противодействие обходу уже установленных ограничений. Поэтому не вызывает сомнений, что они хотят закрыть лазейки.

Это логично с их стороны, поскольку расширять санкции номенклатурно, то есть придумывать какие-то новые товары, услуги для запрета, уже довольно тяжело. Внутри у них противодействие этому достаточно серьезное. Некоторые государства возражают, например, Греция, Венгрия. Я бы остановился на Греции, потому что судоходные компании из этой страны являются одними из главных перевозчиков российской нефти. Афины много потеряют, если будут приняты серьезные меры в отношении перечисленных судоходных компаний».

Наиболее чувствительной мерой для россиян может оказаться запрет на поставки в страну новых и подержанных европейских машин с объемом двигателя 1,9 л и выше. Кроме того, ограничивается экспорт электрокаров и гибридов. Учитывая, что новый пакет призван усложнить обход действующих санкций, то поставки европейских машин через третьи страны могут быть затруднены, не исключает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Они собираются более внимательно отслеживать, поскольку премиальные бренды в Россию поступали и поступают. Для этого используются третьи страны. В небольшом количестве, тем не менее товары приходят как раз из Европы. Поэтому в 11-м пакете речь идет скорее не про прямые поставки в РФ, а про контроль поставок через третьи страны. С введением этих мер могут усложниться процессы перевозки — кто-то из партнеров в этих третьих странах может побояться.

Но бизнес все равно находит лазейки. С учетом стоимости этих машин спрос на них существенно меньше, чем в прошлой реальности. Но тот же BMW стабильно входит в топ-5 брендов, которые везут по параллельному импорту. По году в целом по этой схеме доставят порядка 100 тыс. авто, большая часть из которых произведена в Китае, те же Audi, например».

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, среди подержанных европейских машин наибольшим спросом пользуются автомобили с объемом двигателя именно от 2 л. И в лидерах спроса — BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Но, как говорит эксперт по автоподбору Артур Брума, сейчас импорт этих машин и так заметно затруднен, поэтому очередное ужесточение вряд ли сильно повлияет на ситуацию:

«Что касается количества ввозимых автомобилей, в лидерах у нас рынки Европы и Южной Кореи. Что касается европейских, большую часть составляют машины марки BMW с моторами 2, 3 л и более. По поводу санкций — они не работают, поскольку как везли все через Белоруссию, так и везут, используя различные схемы, в которых задействованы белорусы с двойным гражданством, с "картами поляка".

Далее эти машины завозятся через лиц с двойным гражданством, пусть даже нашим. И вот ограничивают продажи, но ограничения и так есть — на реализацию машин гражданам из стран СНГ, причем в основном со славянскими фамилиями. Там они особо не разбираются, откуда человек. Также есть проблемы с покупкой новых авто и с очень маленьким пробегом. То есть для вывоза, например, Land Rover, по-моему, нужно, чтобы на нем был пробег 4,5 или 5 тыс. км».

Кроме того, 11-й пакет санкций ЕС предполагает, что в европейские порты не смогут заходить суда, которые участвуют в перевалке грузов с борта на борт и подозреваются в обходе запрета на импорт нефти из России. Евросоюз также заморозит активы банков, которые работают в новых российских регионах и с Министерством обороны. В российском МИДе заявили, что ответят на действия ЕС. В частности, Москва расширяет список лиц, которым запрещен въезд в страну. Туда попали 71 человек и 33 структуры.

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Владислав Викторов, Владимир Расулов