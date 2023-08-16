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Коммерсантъ FM
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Преступность в России в январе—июле снизилась на 2,3%

В январе—июле 2023 года в России зарегистрировано на 2,3% меньше преступлений, чем за семь месяцев прошлого года, следует из статистики МВД. Выросло за этот период количество киберпреступлений, рост составил 27,9%.

Согласно данным МВД, снизилось количество преступлений:

  • против личности — на 6,3% (в том числе случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 4,1%, случаев изнасилования и покушения на изнасилование — на 4,5%);
  • против собственности — на 3,2% (разбоев — на 11,9%, грабежей — на 24,6%, краж — на 17,7%, в том числе автомобилей — на 25,9% и квартирных краж — на 28,2%, угонов транспортных средств — на 9,3%);
  • в общественных местах — на 9,3% (на улицах, площадях, в парках и скверах — на 10,6%, уличных разбоев — на 14%, грабежей и краж — на 26,4%, хулиганств — на 4,2%);
  • на объектах транспортной инфраструктуры — на 4,7%;
  • совершенных несовершеннолетними или при их соучастии — на 8,7%;
  • совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения — на 11,5%;
  • совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств — на 4,5%;
  • число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 18,4% (погибших в них людей — на 32,2% и раненых — на 17,6%).

При том, что количество киберпреступлений выросло, число мошенничеств с использованием электронных средств платежа сократилось на 24,8%, мошенничеств в сфере компьютерной информации — на 8,7%, сообщает МВД.

Согласно ранее представленным данным, число преступлений в РФ в 2022 году снизилось на 1,9% по сравнению с 2021 годом.

В июле представитель МВД Ирина Волк заявила, что раскрываемость убийств в РФ достигла исторического максимума —99%. По ее словам, ведомство контролирует обстановку в России, несмотря на некомплект сотрудников.

Мария Федотова

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