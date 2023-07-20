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Коммерсантъ FM
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МВД заявило, что контролирует обстановку в России, несмотря на некомплект сотрудников

По данным ведомства, раскрываемость убийств в РФ достигла исторического максимума в 99%

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники органов внутренних дел контролируют оперативную обстановку в условиях «существенного некомплекта» личного состава. По ее словам, в январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

«К примеру, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99%»,— заявила госпожа Волк (цитата по «МВД Медиа»). Она отметила, в России раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев.

При этом за последние 10 лет убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%, в два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

17 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что спецподразделение «Гром» переведено из МВД в Росгвардию. Он отметил, что при интеграции в МВД численность «Грома» не превышала 2,7 тыс. человек, а сейчас составляет 7 тыс., что превышает общее число бойцов СОБРа (примерно 5 тыс.). В апреле МВД объясняло увеличение численности «Грома» «оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции».

Полина Мотызлевская

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