ВСУ назвали сложной обстановку под Купянском, армия РФ сообщает о продвижении

Обстановка для вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении осложнилась, признал командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Минобороны России сегодня, 16 августа, вновь сообщило о продвижении на этом участке фронта.

«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях»,— приводит слова командующего в своем Telegram-канале медийная площадка Military Media Center. По оценке Александра Сырского, российская армия сейчас пытается прорвать оборону украинских войск. Целью этой операции, по словам украинского командующего, является блокирование и последующий захват Купянска.

Купянск — крупный транспортный узел в Харьковской области, который ранее был административным центром подконтрольной России части региона. Он был занят 27 февраля 2022 года российскими войсками и оставлен 16 сентября. В последние дни Россия активизировала наступление на этом участке фронта.

Так, согласно сегодняшнему заявлению Минобороны России, в ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели пятью опорными пунктами и тремя наблюдательными постами в районе населенного пункта Ольшана. Все контратаки были успешно отражены, сообщило военное ведомство.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее уже признавала, что на купянском направлении идут тяжелые бои. В нескольких районах Харьковской области из-за этого была объявлена эвакуация населения. С 9 августа из Купянского района были эвакуированы 204 человека, в том числе 71 ребенок.

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Мария Федотова