Возле свердловского села Шайдуриха, где сгорело более 40 домов, снова горит лес

Вблизи свердловского села Шайдуриха, где огонь в июле уничтожил 41 дом, снова начался торфяной пожар. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» администрации Невьянского городского округа.

Администрация просит волонтеров прийти на помощь в тушении возгорания. Сбор желающих назначен на 09:00 17 августа у администрации Невьянского ГО по ул. Кирова, 1. «С собой необходимо взять удобную одежду для работы в лесу, еду и воду»,— сказано в сообщении.

Вечером 12 июля в селе Шайдуриха начался крупный пожар. Локализовать его удалось только 13 июля на площади 4,1 тыс. кв. м, а ликвидировать открытое горение — днем. Жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи. Потушить лесной пожар, ставший причиной возгорания в селе, удалось только 25 июля.

Напомним, свердловские власти планируют заключить соглашение с Utair о совместной борьбе с природными пожарами.

Полина Хабарова

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