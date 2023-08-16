Умер бывший глава штаба ВС РФ в Сирии генерал-полковник Геннадий Жидко

В Москве на 58-м году жизни умер бывший глава штаба группировки вооруженных сил (ВС) России в Сирии, экс-командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко. Военачальник скончался после продолжительной болезни, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Жидко в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Геннадий Жидко в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Именно таких командиров называют полководцами»,— написал он в своем Telegram-канале.

Геннадий Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии в 2016 году, командующим войсками ВВО был назначен в 2018-м. В 2017-м ему было присвоено звание Герой РФ.

В 2021 году он был назначен замминистра обороны РФ, в июле 2022-го на этом посту его сменил Виктор Горемыкин. С 6 июля по 5 октября 2022 года Геннадий Жидко вновь возглавлял войска ВВО. Некоторые СМИ сообщали, что в мае 2022-го он возглавлял российские ВС на Украине.

Мария Федотова