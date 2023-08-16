ЕС передаст предназначенные России и Белоруссии средства Украине и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) перераспределяет €135 млн, выделенные на программы по развитию с Белоруссией и Россией на 2021–2027 годы. Теперь они будут направлены на укрепление сотрудничества с Молдавией и Украиной.

«Финансирование может поддержать ряд мероприятий, в том числе "Маршруты солидарности" и развитие трансграничных транспортных связей, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также укрепление институционального потенциала органов государственной власти Украины и Молдавии»,— говорится в сообщении ЕК.

Речь идет о серии программ по стимулированию сотрудничества в ЕС и за его пределами, финансируемых Европейским фондом регионального развития.

«Это (перераспределение средств.— "Ъ") поможет укрепить сотрудничество между регионами ЕС и местными заинтересованными сторонами с украинскими и молдавскими партнерами»,— прокомментировала еврокомиссар Элиза Феррейра.

После февраля 2022 года ЕК приостановила сотрудничество с Россией и Белоруссией по программам Interreg (проекты по развитию сотрудничества). В связи с этим в марте были перераспределены €26 млн на поддержку программ сотрудничества с Молдавией и Украиной.

В 2022 году Кишинев и Киев подали заявки о членстве в ЕС. Украина это сделана 28 февраля, президент Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с «новой специальной процедурой». Молдавия подала заявку 3 марта. В июне Европейский парламент поддержал статус кандидатов в ЕС для этих двух стран.

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Мария Федотова