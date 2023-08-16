В день 300-летия Екатеринбурга салют запустят из трех районов города

В день 300-летия Екатеринбурга в субботу, 19 августа, праздничный салют можно будет увидеть в трех районах. В центре города и в Академическом районе он начнется в 22:50, а на Эльмаше (Орджоникидзевский район) — в 22:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано на сайте городской администрации, в центре города салют прогремит на акватории городского пруда. Он прогремит после выступления группы «Дискотека Авария», который начнется на проспекте Ленина в 22:00.

В Академическом районе праздничный вечер завершится салютом в Преображенском парке. По данным районной администрации, в 21:00 в парке выступит Amirchik, а в 22:00 — «Винтаж». В Орджоникидзевском районе салют прогремит на площадке возле ТРЦ Veer Mall. Кроме того, в 19:00 на сцену выйдет «Хор Турецкого».

Напомним, в дни празднования 300-летия Екатеринбурга в пяти районах города с 13 по 19 августа запретят продажу алкоголя. Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в центре города дни проведения Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет с 19 по 31 августа. Кроме того, с 21 по 28 августа продажа спиртного будет запрещена на некоторых улицах Академического района.

Подробнее о программе празднования — в материале «Ъ-Урал» «Для юбилея подобрали звезд».

Полина Хабарова

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