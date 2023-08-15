В центре Екатеринбурга до сентября запретили продажу алкоголя

В дни проведения Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, в центре города запретят продажу алкоголя. Кроме того, с 21 по 28 августа продажа спиртного будет запрещена на некоторых улицах Академического района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Продажа алкоголя с 08:00 до 23:00 с 19 по 30 августа будет запрещена на следующих улицах города: Челюскинцев, Братьев Быковых, Испанских рабочих, Мельковская, Николая Никонова, Царская, Дзержинского, Горького, переулок Красный, проспект Ленина, а также на набережной Рабочей молодежи.

С 08:00 до 23:00 с 21 по 28 августа алкоголь также нельзя будет купить на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 до ул. Чкалова) и в зданиях по ул. Чкалова, 258; ул. Кольцевая, 39.

Напомним, в дни празднования 300-летия Екатеринбурга в пяти районах города с 13 по 19 августа запрещена продажа алкоголя. Ограничение распространяется на некоторые улицы центра города, Академического района, Ботаники, Автовокзала и Уралмаша.

В Международном фестивале университетского спорта примут участие спортсмены из более 35 стран. Он стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет и не старше 25 лет включительно. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Полина Хабарова

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