МИД Индии: Зеленского не пригласили на саммит G20, потому что это не Совбез ООН

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Дели, потому что «двадцатка» не обсуждает вопросы глобальной безопасности, как Совбез ООН, а концентрируется на экономических проблемах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«(Господина Зеленского не пригласили на саммит.— "Ъ") Потому что G20 — группа про проблемы глобального роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет безопасности ООН. "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности. Вот почему мы приняли (такое.— "Ъ") решение»,— сказал господин Джайшанкар в ходе брифинга в Дели (цитата по «Ведомостям»).

На вопрос о возможном участии в саммите президента России Владимира Путина глава МИД Индии заявил, что «все члены G20 приглашены».

В ходе брифинга господин Джайшанкар также завил, что «оптимистичен» по поводу возможности разрешения российско-украинского военного конфликта с помощью мирного урегулирования. По его мнению, окно для переговоров открыто в том числе и в вопросе продления зерновой сделки.

Саммит G20 в Дели пройдет с 9 по 10 сентября. Ранее в Кремле сообщали, что Владимир Путин еще не решил, будет ли он принимать участие в саммите лично или по видеосвязи. Против его участия выступают США и еще несколько стран. Помимо лидеров стран «двадцатки» на саммит также приглашены представители Бангладеш, Алжира, Египта, Испании, Нидерландов, Омана и Сингапура.

12 августа в Калькутте прошла министерская встреча G20 по борьбе с коррупцией, в ходе которой не удалось согласовать совместное заявление из-за пункта по Украине. На включении российско-украинского конфликта в повестку заседания настаивают западные участники «двадцатки».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украину затаскивают в Индию».

Эрдни Кагалтынов