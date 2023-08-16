Арендаторы подняли ставки

В августе снять квартиру в Москве стало на 10% дороже, чем в июле. Такие данные “Ъ FM” предоставили в компании «Циан». На стоимость влияет не только сезонность и повышенный спрос, в том числе со стороны вернувшихся релокантов, но и высокие ипотечные ставки. Чтобы сэкономить, некоторые клиенты теперь снимают жилье в ближнем Подмосковье. А там ценник уже подобрался к рынку Санкт-Петербурга. Сколько стоит арендовать недвижимость? И чего ждать к осени? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

46,5 тыс. руб. в месяц — столько в августе стоит в среднем аренда однокомнатной квартиры в Москве, а за две комнаты придется заплатить 82, 5 тыс. руб. Повышение ставок на 10 % только за один месяц аналитики уже назвали рекордным. До этого оно было, но не столь заметное: меньше 6% за весь год.

Август — пиковый месяц, но в этом году брокеры отмечают ранний всплеск сезонной активности, который начался еще в июне. В пуле арендаторов сейчас, как говорят собеседники “Ъ FM”, 20 % релокантов, которые вернулись и ищут жилье в столице. Плюс ряд компаний решили вернуть сотрудников с удаленки в офис, да еще и студенты в активном поиске. А за жилье рядом с вузом доплата по Москве составляет 30%, посчитали аналитики «Циана».

Дороже всего обойдется аренда квартиры рядом с Высшей школой Экономики — в среднем 73 тыс. руб. в месяц за однушку, на 20 тыс. руб. дешевле можно снять жилье в районе Юго-Западной, где располагаются МГИМО, РУДН и РАНХиГС. Заметный рост ставок наблюдается и в Подмосковье, где средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры уже превысила 30 тыс. руб. в месяц. Это бюджет аналогичного жилья в Санкт-Петербурге, говорит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов:

«По Московской области 90% всех объявлений — это ближний пояс. Много объектов было в последние годы построено, много квартир покупалось с инвестиционными целями, а сейчас их сдают. Больше всего ценятся те города, из которых можно комфортно ездить в Москву — Реутов, Люберцы, Котельники, Балашиха, Железнодорожный, Подольск. Сейчас активно развивается сеть московских центральных диаметров, будет запущена линия МЦД-3. И это уже приводит к росту ставок аренды в объектах, которые расположены вдоль ленинградского и казанского направлений».

Доступных лотов на столичном рынке аренды становится все меньше, добавляет Попов, поэтому осенью ставки снова могут подрасти еще на 5-7%. А дальше возможна небольшая коррекция.

На этом фоне часть арендаторов могут сменить московский адрес на подмосковный, не исключают риелторы. И сэкономить, сняв жилье в области. Но в режим экономии, вернее ожидания, уходят и состоятельные клиенты. Среди причин — повышение ипотечных ставок, утверждает руководитель направления «Аренда» компании Apple Real Estate Владимир Родионов:

«Доступность ипотеки заканчивается, плюс повышение ключевой ставки и повышение курса доллара. Ряд арендаторов — это те люди, которые полгода назад готовы были брать ипотеку. Сейчас они принимают решение снимать жилье. Основной сегмент — от 150 тыс. до 700 тыс. руб. Средние договоры, которые сейчас заключаются — от года до двух. Когда стоимость аренды уходит за 300 тыс. руб., то стоимость таких лотов составляет более 100 млн руб., либо их просто нет в продаже».

Сколько бы ни говорили, что в стране кризис, падают доходы населения, на рынке аренды в премиальном сегменте все неплохо. Уехавших экспатов заменили локальные топ-менеджеры и региональный бизнес, которые снимают жилье от 300 тыс. руб. В открытых продажах есть варианты и почти за 3 млн руб. в месяц. За эти деньги можно снять, к примеру, пятикомнатную квартиру в Хамовниках и без мебели.

По данным источников “Ъ FM”, самая дорогая квартира в Москве сдается сейчас за 4,5 млн руб. в месяц и находится на закрытом рынке. За эти деньги, к примеру, можно купить студию в 20 квадратных метров в строящемся ЖК в Медведково. Рынок предложений в элитном сегменте с начала года сократился на 41%. А в августе лоты уходят с максимальной скоростью, резюмирует директор департамента аренды Intermark Real Estate:

«Смотря на сокращение объема предложения все равно очень большой разброс между средней ставкой предложения и средним бюджетом, который предлагает клиент. Этот разрыв составляет практически 150 тыс. руб.

Цены не будут существенно расти, потому что покупательная способность не настолько сильно увеличилась».

Средний бюджет предложения на рынке премиальной аренды в Москве составляет 352 тыс. руб. в месяц, добавляет Куликова. Если это большая квартира, без мебели и с учетом амортизации можно скинуть до 20%. А вот если снимать жилье в новом ЖК и со свежим ремонтом, то, как правило, это комплементарная скидка в виде машино-места, и то на территории, а не в подземном паркинге.

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