Обвиняемый в насилии над выпрыгнувшей из окна жительницей Ижевска отрицает свою вину

В судебном заседании Андрей Васильев не признал свою вину в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы Ижевска, которая при попытке спастись от насилия выпрыгнула из окна четвертого этажа. В частности, ему предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (п. «а, б» ч.3 ст.132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, на момент совершения преступления мужчина находился под надзором в уголовно-исполнительной инспекции, как осужденный, которому назначено наказание в виде ограничения свободы.

Напомним, 16 августа состоялось заседание по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Под стражей Андрей Васильев пробудет до 14 октября. По данным следствия, жертвой его преступления стала 15-летняя девушка, которая при попытке спастись от насилия выпрыгнула из окна и получила травму позвоночника. Ребенку провели несколько операция, еще одна предстоит через несколько недель.