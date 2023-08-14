Выпавшая из окна девочка в Ижевске находится в тяжелом состоянии

Состояние девочки, выпавшей из окна квартиры в столице Удмуртии, оценивается как тяжелое. В настоящее время ребенок получает необходимое лечение у нейрохирургов в Городской клинической больнице №7, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам госпожи Пинчук, в ближайшее время девочке предстоит еще одна операция.

По данным Telegram-канала «Мурашко по коже», 15-летняя девушка выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, в попытке спастись от насильника. Пострадавшую нашли 12 августа под окнами дома, ребенка госпитализировали с переломом позвоночника. Школьница рассказала, что причиной происшествия стал ее 34-летний знакомый. Поход в гости к нему закончился домогательствами, в результате которых девочка выпрыгнула из окна.