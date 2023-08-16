Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 11:21

Обвиняемого в насилии над 15-летней жительницей Ижевска заключили под стражу до октября

Сегодня, 16 августа, суд избрал меру пресечения Андрею Васильеву, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы столицы Удмуртии, выпрыгнувшей из окна четвертого этажа при попытке спастись от насилия. Мужчина будет находиться под стражей до 14 октября. Об это сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из здания суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд отказал в данной просьбе.

В объединенной пресс-службе судейского сообщества уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера соединенные угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия).

Напомним, мужчину обвиняют в попытке насилия в отношении 15-летней девушки, которая выпрыгнула из окна квартиры. В результате падения ребенок получила травму позвоночника, ей провели несколько операций и предстоит еще одна. Подозреваемого в преступлении Андрея Васильева задержали 14 августа в подъезде соседнего дома, после чего мужчину водворили в изолятор временного содержания. По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по данному делу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...