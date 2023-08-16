Обвиняемого в насилии над 15-летней жительницей Ижевска заключили под стражу до октября

Сегодня, 16 августа, суд избрал меру пресечения Андрею Васильеву, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы столицы Удмуртии, выпрыгнувшей из окна четвертого этажа при попытке спастись от насилия. Мужчина будет находиться под стражей до 14 октября. Об это сообщает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из здания суда.

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Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, однако суд отказал в данной просьбе.

В объединенной пресс-службе судейского сообщества уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера соединенные угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, повлекшие тяжкие последствия).

Напомним, мужчину обвиняют в попытке насилия в отношении 15-летней девушки, которая выпрыгнула из окна квартиры. В результате падения ребенок получила травму позвоночника, ей провели несколько операций и предстоит еще одна. Подозреваемого в преступлении Андрея Васильева задержали 14 августа в подъезде соседнего дома, после чего мужчину водворили в изолятор временного содержания. По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по данному делу.