Советника губернатора Ульяновской области оставили под арестом

Ульяновский областной суд в среду рассмотрел апелляционную жалобу защитников советника губернатора Игоря Эделя на назначение меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты заявляли, что суд подошел формально к принятию решения по мере пресечения и просили изменить ее на домашний арест. Сам Игорь Эдель ссылался на плохое состояние здоровья. Областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил Игоря Эделя под арестом до 7 октября.

Мэр Димитровграда Андрей Большаков и советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских (в прошлом — первый заместитель главы региона) Игорь Эдель были задержаны утром 8 августа. На следующий день им было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Оба обвиняемых свою вину не признают. Обвинения предъявлены в рамках одного уголовного дела. Всего по этому делу, как прозвучало в суде, задержано шесть человек.

Андрей Васильев, Ульяновск