Минобороны сообщило о сбитом над Крымом беспилотнике

Минобороны России сообщило, что сегодня, 16 августа, около 11:00 была пресечена попытка Украины «осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа». Системы ПВО обнаружили беспилотник и сбили его над территорией Республики Крым (РК).

Местные власти о работе ПВО и атаке БПЛА не сообщали.

Напомним, в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести запрет на публикации фото и видео, демонстрирующие «результаты террористических атак» Украины.

Депутаты госсовета РК предлагают ввести штрафы по всей стране за это правонарушение от 30 до 300 тыс. руб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь