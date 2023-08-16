Маск опубликовал твит со словами «итоги боя» после отказа Цукерберга

Предприниматель Илон Маск написал твит, озаглавленный «итоги боя», в котором напомнил, как развивалась история организации поединка с бизнесменом Марком Цукербергом, и между делом написал, что тот в итоге отказался драться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск Фото: Reuters / Dado Ruvic/Illustration/File Photo Марк Цукерберг Фото: Reuters / Andreas Gebert/File Photo Следующая фотография 1 / 2 Илон Маск Фото: Reuters / Dado Ruvic/Illustration/File Photo Марк Цукерберг Фото: Reuters / Andreas Gebert/File Photo

Господин Маск напомнил, что поначалу написал, что готов сразиться с Марком Цукербергом, а тот ответил словами «отправь мне местоположение». Дальше, пишет господин Маск, было предложение устроить поединок в декорациях «античного Рима».

«Цук отказался. Я предложил его дом как "безопасное место". К сожалению, он был, гм… "в путешествии". Есть ли место, где он будет драться?» — задался вопросом господин Маск в своем твите.

Два дня назад, 14 августа, Марк Цукерберг написал в Threasds (принадлежит Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена): «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен… Я назвал дату боя. Илон не согласился и затем сказал, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на моем заднем дворе».

«Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о настоящем поединке и официальном мероприятии, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту»,— написал Марк Цукерберг.

Обмен сообщениям о бое бизнесмены начали 21 июня. Илон Маск критиковал готовящийся запуск Threasds, пользователь Twitter в шутку предложил ему быть аккуратнее, поскольку Марк Цукерберг — победитель турниров по джиу-джитсу. В ответ господин Макс сказал, что готов биться в клетке, а Марк Цукерберг ответил: «Скинь место».

После этого с подачи Маска начали появляться сообщения о том, что тот договорился с властями Италии о проведении боя в декорациях «античного Рима». СМИ писали, что поединок может пройти в Колизее. Власти Италии это отрицали: сообщалось о готовности провести благотворительное мероприятия, но не в Риме.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Бойцовский поединок переходит в словесный».

Александр Кислов