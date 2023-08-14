В Ижевске задержали подозреваемого в нападении на девушку, которая спасаясь выпрыгнула в окно

В Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы Ижевска, которая убегая от него выпрыгнула из окна четвертого этажа. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по данному делу.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате падения она получила перелом позвоночника и находится в тяжелом состоянии. Она получает необходимое лечение у нейрохирургов в Городской клинической больнице №7.

Ранее МВД по Удмуртии объявило в розыск 34-летнего Андрея Васильева по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. В сообщении не указывалось конкретное преступление, однако в ряде телеграм-каналов писали, что речь идет о том же предполагаемом напавшем на 15-летнюю девочку. Вечером 14 августа в МВД по Удмуртии сообщили, что подозреваемый задержан в подъезде соседнего дома и доставлен в отдел полиции.

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