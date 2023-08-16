Microsoft обновила систему штрафов для пользователей Xbox за токсичное поведение

Американская корпорация Microsoft анонсировала новую систему наказания пользователей за токсичное поведение. В компании ввели восемь ступеней нарушений стандартов сообщества, последняя приведет к лишению социальных функций аккаунтов сроком на год.

При уличении в неподобающем поведении пользователи Xbox будут получать предупреждения и накапливать штрафные баллы: за использование нецензурной лексики начислят один штрафной балл, за разжигание ненависти — три балла. За два нарушения аккаунт могут заблокировать на один день, за четыре — на неделю, за семь — на два месяца, а восемь нарушений приведут к блокировке на год.

Пользователи заблокированных аккаунтов не смогут отправлять другим сообщения, играть в многопользовательские игры, а также пользоваться другими социальными функциями. Штрафные баллы суммируются в течение полугода, после чего сгорают. Каждый пользователь сможет увидеть свое количество накопленных штрафных баллов в настройках аккаунта.

По словам представителя Xbox Дэйва Маккарти, только 1% игроков Xbox повторно нарушают стандарты сообщества. Ранее Xbox начала тестировать новую функцию, которая разрешит пользователям консолей Xbox записывать голосовые чаты и при необходимости жаловаться на токсичное поведение. В компании считают, что это поможет повысить комфорт геймеров в многопользовательских играх, где высок соревновательный элемент.

Евгений Федуненко