Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Microsoft обновила систему штрафов для пользователей Xbox за токсичное поведение

Американская корпорация Microsoft анонсировала новую систему наказания пользователей за токсичное поведение. В компании ввели восемь ступеней нарушений стандартов сообщества, последняя приведет к лишению социальных функций аккаунтов сроком на год.

При уличении в неподобающем поведении пользователи Xbox будут получать предупреждения и накапливать штрафные баллы: за использование нецензурной лексики начислят один штрафной балл, за разжигание ненависти — три балла. За два нарушения аккаунт могут заблокировать на один день, за четыре — на неделю, за семь — на два месяца, а восемь нарушений приведут к блокировке на год.

Пользователи заблокированных аккаунтов не смогут отправлять другим сообщения, играть в многопользовательские игры, а также пользоваться другими социальными функциями. Штрафные баллы суммируются в течение полугода, после чего сгорают. Каждый пользователь сможет увидеть свое количество накопленных штрафных баллов в настройках аккаунта.

По словам представителя Xbox Дэйва Маккарти, только 1% игроков Xbox повторно нарушают стандарты сообщества. Ранее Xbox начала тестировать новую функцию, которая разрешит пользователям консолей Xbox записывать голосовые чаты и при необходимости жаловаться на токсичное поведение. В компании считают, что это поможет повысить комфорт геймеров в многопользовательских играх, где высок соревновательный элемент.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...