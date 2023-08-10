В Волгоградской области жаловаться в ФАС стали реже на 20%

За первые 6 месяцев 2023 года регуправление федеральной антимонопольной службы получило и рассмотрело 1043 обращения, что почти на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня сообщил глава УФАС по Волгоградской области Роман Лучников.

Как пояснил господин Лучников, в ведомстве считают это результатом ранее принятых нормативных изменений. «Пока о тенденции говорить рано, но мы связываем это с изменением законодательства о контрактной системе, которые усложнили порядок обжалования закупок», — уточнил Роман Лучников, пояснивший, что процент жалоб на закупочные процедуры, которые по результатам рассмотрения признаны антимонопольщиками обоснованными, снизился в полтора раза.

Однако именно в этой сфере остается больше всего нарушений: по законодательству о контрактной системе возбуждено 345 дел(годом ранее 352), а по нарушению обязательных торгов 44 (67) дела. Количество выплаченных штрафов за полугодие почти вдвое превышает прошлогодний уровень — за первое полугодие получено 13,66 млн рублей (6,92).

В январе-июне 2023 года волгоградский УФАС выдал 80 предписаний об устранении нарушений, к ответственности привлечены 155 должностных лиц, 32 юрлица и два физических лица.

Рассказывая о наиболее громких делах, которые ведет управление, Роман Лучников уточнил, что многие из них продолжились во втором полугодии. Например, Красноярский арбитражный суд отклонил апелляцию на решение по принудительной смене фирменного наименования юрлица сети доставки суши «Ёбидоёби» — эта инициатива запускалась именно в Волгограде, УФАС счел рекламу и само наименование сети противоречащим «нормам морали и нравственности».

Ярослав Малых

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