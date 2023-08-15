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Коммерсантъ FM
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Саудовский клуб «Аль-Хиляль» объявил о переходе бразильского футболиста Неймара

Футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе бразильского нападающего французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара.

Неймар

Неймар

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Неймар

Фото: Kim Hong-Ji, Reuters

Саудовский клуб в соцсети X представил видеоролик, посвященный подписанию футболиста. Отмечается, что в ближайшее время форвард приступит к тренировкам с его новой командой. Срок соглашения с 31-летним игроком не раскрывается.

Сумма трансфера Неймара в «Аль-Хиляль» из ПСЖ не разглашается. По неподтвержденной информации, «Аль-Хиляль» согласился заплатить за переход бразильца €90 млн.

В своей карьере Неймар выступал за бразильский «Сантос», испанскую «Барселону» и ПСЖ. В прошлом сезоне Неймар набрал 24 (13+11) очка по системе «гол плюс пас» в 20 матчах Лиги 1. Также нападающий выступал за национальную сборную Бразилии.

Подробнее — в материале «Ъ» «ПСЖ уполовинил интригу».

Александр Кислов

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