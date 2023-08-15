За вывоз ТКО из 18 районов Воронежской области могут заплатить 2 млрд рублей

Подконтрольное правительству Воронежской области предприятие «Облкоммунсервис» объявило 10 аукционов по выбору подрядчиков для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории пяти обслуживаемых им отходоперерабатывающих кластеров. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 1,9 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Облкоммунсервис» является регоператором в 18 районах Воронежской области, объединенных в пять кластеров: Лискинский, Борисоглебский, Россошанский, Богучарский и Калачеевский. За обслуживание первого из них предприятие из собственных средств готово заплатить не более 546,1 млн руб., второго — 509 млн руб., третьего — 419,8 млн руб., четвертого — 231,1 млн руб., пятого — 185,6 млн руб.

Срок исполнения всех контрактов — с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2025-го. Подрядчикам будет необходимо вывозить ТКО четвертого-пятого класса опасности с мест их накопления и передавать на объекты, «используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения» такого мусора.

Подавать заявки на участие в тендерах можно до 22-30 августа, победителей определят 24-31 августа.

По данным Kartoteka.ru, государственное унитарное предприятие Воронежской области «Облкоммунсервис» было зарегистрировано в ноябре 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 430,4 млн руб. Директором является Сергей Агафонов. Единственный владелец — региональный департамент имущественных и земельных отношений. Выручка компании в 2022 году составила 2 млрд руб. (в 2021-м — 1 млрд руб.), чистая прибыль — 5,5 млн руб. (в 2021-м — 3,8 млн руб.).

Ранее на базе «Облкоммунсервиса» была создана компания «Экомир», через которую власти рассчитывают построить и модернизировать 19 объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы, производства RDF-топлива и компоста) общей мощностью 1,079 млн т в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Калачеевском, Новохоперском, Поворинском, Россошанском и Семилукском районах. Предварительная стоимость работ оценивается в 8,39 млрд руб. В эксплуатацию объекты могут быть введены в 2024–2026 годах.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы».

Алина Морозова

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