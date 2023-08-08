Воронежский «Облкоммунсервис» начал искать подрядчика для вывоза ТКО в борисоглебском кластере за 509 млн рублей

Оператор по обращению с ТКО в Воронежской области «Облкоммунсервис» (подконтролен облправительству, работает в 18 районах) объявил поиск подрядчика для вывоза мусора на территории Борисоглебского отходоперерабатывающего кластера. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 509 млн руб. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

Срок исполнения контракта — с 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2025-го. Оператору будет необходимо вывозить ТКО четвертого-пятого класса опасности с мест их накопления и передавать на объекты, «используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения» такого мусора.

Подрядчика выберут в ходе аукциона. Заявки для участия в нем можно подавать до 22 августа, итоги будут подведены 24 августа.

По данным Kartoteka.ru, государственное унитарное предприятие Воронежской области «Облкоммунсервис» было зарегистрировано в ноябре 1999 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 430,4 млн руб. Директором является Сергей Агафонов. Единственный владелец — региональный департамент имущественных и земельных отношений. Выручка компании в 2022 году составила 2 млрд руб. (в 2021-м — 1 млрд руб.), чистая прибыль — 5,5 млн руб. (в 2021-м — 3,8 млн руб.).

Ранее на базе «Облкоммунсервиса» была создана компания «Экомир», через которую власти рассчитывают построить и модернизировать 19 объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы, производства RDF-топлива и компоста) общей мощностью 1,079 млн т в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Калачеевском, Новохоперском, Поворинском, Россошанском и Семилукском районах. Предварительная стоимость работ оценивается в 8,39 млрд руб. В эксплуатацию объекты могут быть введены в 2024–2026 годах.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы».

Алина Морозова

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