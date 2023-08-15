В Алтайском крае вводится режим ЧС из-за засухи

В Алтайском крае власти вводят режим ЧС из-за засушливой погоды, длившейся с апреля по август, что привело к сложной обстановке на полях. «В начале июня были установлены температурные рекорды. Суховей, почвенная и атмосферная засуха — в большей или в меньшей степени это коснулось абсолютно всех районов края. Уже сейчас ясно, что это отразится и на урожае, и на заготовке кормов»,– сказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, режим будет введен на всей территории края. «Это позволит смягчить последствия засухи для наших хозяйств. Речь идет и о возможности пролонгации кредитов, и о выплатах в рамках договоров страхования урожая»,– отметил он.

Ранее ЧС был введен в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и в Славгороде.

В 2022 году по итогам уборки в регионе сбор зерновых и зерноборобых составил 5,5 млн т (в 2021 году валовой сбор урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 5,9 млн т). Снижение тогда минсельхоз объяснял дефицитом осадков в начале лета.

Об ожидаемом снижении урожая зерновых из-за засухи на этой неделе сообщил и минсельхоз Омской области: «Если бы не засуха, мы точно имели бы урожай зерновых процентов на 15% больше, порядка 3,5 млн тонн зерна». Режим ЧС был введен в регионе в июле.

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Оксана Павлова