Засуха в Омской области привела к снижению урожая зерновых на 15% до 3 млн тонн

Засуха в Омской области привела к снижению урожая зерновых на 15% и составила 3 млн тонн.Точная сумма ущерба будет подсчитана осенью.

«Если бы не засуха, мы точно имели бы урожай зерновых процентов на 15% больше, порядка 3,5 млн тонн зерна. Мы внесли много удобрений, соблюли все сроки сева, если бы была нормальная влага, то урожайность была бы порядка 20 ц/га. А сегодня мы имеем около 16 ц», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа (цитата по ТАСС).

Со слов министра, в 12 южных районах регионах пострадало 200 тыс. га посевов и порядка 10 тыс. га погибло. При этом, уточняется, эти показатели не учитывают площади, которые не были пересеяны.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Омской области губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о введении режима ЧС из-за опасного агрометеорологического природного явления — «суховея». В начале июля власти области заявляли, что от засухи пострадало более 100 га сельскохозяйственных культур.

С 10 по 13 июля ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» вновь объявило об опасном явлении «сильная жара» на территории региона. По словам начальника омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмилы Литовкиной, в этот период была вероятность обновления исторического максимума температуры воздуха в Омске.

На территории всей Новосибирской области режим ЧС был введен 11 июля. Как отметили в региональном правительстве, это позволит изменить условия выполнения целевых показателей при заготовке кормов и оценить ущерб хозяйствам. Власти не исключали, что в этом году область из-за засухи может недобрать почти 200 тыс. кормов, в том числе 40 тыс. т сена, 70 тыс. т силоса и 80 тыс. сенажа.

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Александр Киселев