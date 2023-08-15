В Псковской области установили восьмиметровый памятник Сталину

В городе Великие Луки Псковской области открыли памятник Иосифу Сталину. Он появился напротив проходной местного завода «Микрон», сообщает 15 августа РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Лепехин / Telegram Фото: Владимир Лепехин / Telegram

Инициаторами установки памятника Сталину выступили представители фонда культурного наследия «Русский Витязь». Высота статуи — 8 метров, проект монумента четыре года назад создал скульптор Михаил Красильников. Изначально предполагалось установить его в Волгограде, однако местные власти оказались против этого.

«Это очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе. Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину»,— прокомментировал появление монумента в Великих Луках заместитель генерального директора фонда «Русский Витязь», режиссер-документалист Владимир Паршиков.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге у здания Мариинской больницы на Литейном проспекте открыли памятник принцу Петру Ольденбургскому, который около 40 лет руководил больницей для бедных.

В конце июня в выборгском районе Петербурга установили памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

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