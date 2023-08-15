В Свердловской области в ДТП за семь месяцев погибли шестеро детей

С начала года в Свердловской области зарегистрировано 202 ДТП с участием детей. Как сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД, 218 детей были травмированы, а шестеро — погибли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, с начала года произошло 84 ДТП с участием детей-пешеходов, что на 14 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за семь месяцев пострадали 89 детей-пассажиров, а также четыре ребенка погибли.

Количество ДТП с участием детей каждый год увеличивается в период с августа по сентябрь. «Это обусловлено тем, что дети возвращаются домой из загородных лагерей, сельских территорий и других мест проведения летнего отдыха»,— сказано в сообщении.

Напомним, количество ДТП на магистралях и перекрестках области в первом полугодии 2023 года снизилось почти в четыре раза. По данным на начало июля, за первые шесть месяцев 2023 года в регионе было зафиксировано 161 ДТП с участием детей.

Полина Хабарова

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