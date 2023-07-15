В Свердловской области за полгода количество ДТП на магистралях и перекрестках снизилось почти в четыре раза

Количество ДТП на магистралях и перекрестках Свердловской области в первом полугодии 2023 года снизилось почти в четыре раза. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений региональной ГИБДД Дмитрий Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Кузнецова, снижению численности ДТП способствует видеоофиксация. «В очередной раз мы убеждаемся, что комплексы видеофиксации влияют на профилактику правонарушений, которые являются причинами всех ДТП»,— отметил он.

Как отметил Дмитрий Кузнецов, основные причины ДТП — превышение максимально допустимой скорости, выезд на полосу встречного движения, где это запрещено, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.

Дмитрий Кузнецов добавил, что камеры фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора; проезд перекрестка с полосы, не предназначенной для проезда в намеченном направлении; остановку и стоянку в неположенном месте; непристегнутые ремни безопасности; использование телефона за рулем; движение по полосе для общественного транспорта; невключенный свет фар; выезд на встречную полосу движения.

Напомним, с начала года на дорогах Свердловской области установлены восемь новых стационарных комплексов фотовидеофиксации. Камеры, отслеживающие нарушения правил дорожного движения, появились на трассах «Арамиль — Андреевка», «Ревда — Дегтярск — Курганово», «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».

Полина Хабарова

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