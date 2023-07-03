Число аварии с участием детей в Свердловской области за полгода выросло на 21%

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2023 года зафиксировано 161 ДТП с участием детей, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления ГИБДД по Свердловской области полковник полиции Денис Колясников. Этот показатель выше прошлогоднего на 21%.

По его словам, на 12,4% выросло число общих ДТП (всего 1260 происшествий). Смертность снизилась на 32% по сравнению с прошлым годом, зафиксировано 58 летальных исходов. 43% от общего числа — ДТП с участием пешеходов.

Денис Колясников отметил, что основными видами или причинами нарушений являются: превышение скоростного режима, движение по встречной полосе, неправильный выбор дистанции, отсутствие предоставления преимущества пешеходам на дорогах.

Артем Путилов

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