Глава Ингушетии рассказал Путину об урожайности и поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым отметил рост сельскохозяйственного и промышленного производства в республике. Господин Калиматов, в свою очередь, рассказал главе государства о показателях урожайности, нарушениях в сфере землепользования и мерах поддержки семей участников военной операции на Украине.

По словам главы Ингушетии, властям удалось наладить сельское хозяйство, несмотря на то что ранее оно было «в запущенном состоянии». Общий урожай зерновых превысил 280 тыс. тонн. «Урожайность была около 15–16, сегодня в республике овес — более 30 центнеров с га, ячмень — около 40, а пшеница — и 40, и 45, а в некоторых районах и больше 50, а по кукурузе мы зашли даже за 75»,— привел подробности господин Калиматов.

Махмуд-Али Калиматов также отметил, что благодаря усилиям правительства в республике удалось снизить цены на картошку с 85 руб. до 30 руб. «Чтобы сбить цену, очень серьезную цену, которую поднимали, так скажем, перекупщики, мы стали ярмарки проводить. И мы их за год, 2022 год, по-моему, более 30 провели»,— рассказал глава Ингушетии и добавил, что такая мера позволила продавать продукты на 15–20% дешевле, чем на рынке. «Очень правильно. Надо только условия создавать для людей»,— отметил Владимир Путин.

Господин Калиматов подчеркнул, что власти республики уделяют особое внимание поддержке участников военной операции на Украине и их семей. «Ребята по контракту идут?» — поинтересовался глава государства. «Идут. Мы приняли решение. Через парламент внесли поправки и выделили землю тем, кто контракт заключает. И, кроме того, 100 тыс. руб. Это было сделано из фонда»,— рассказал господин Калиматов.

В то же время Владимир Путин обратил внимание, что в Ингушетии «немного припала» стройка. Глава республики уточнил, что речь идет о количестве кв. м. «Может быть. Но у нас в стране, наоборот, бум строительный»,— отметил президент.

«Малоземелье — нет у нас возможности строить, у нас же в основном частное. А потом, более 500 судов»,— объяснил господин Калиматов. На уточняющий вопрос Владимира Путина глава республики ответил, что зафиксировано много нарушений в сфере землепользования. «Надо смотреть не формально, с тем чтобы обеспечивать интересы людей, которые проживают на этой земле»,— подчеркнул президент.

В целом же, по оценке Махмуда-Али Калиматова, общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в республике «достойная». «Я знаю»,— сказал Владимир Путин.