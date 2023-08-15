При крушении военного самолета на Кубани погиб полковник Вадим Гуров

В результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов 14 августа погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

На протяжении многих лет Вадим Гуров возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине. «Мы знали его как грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира. Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича»,— написал Мурат Кумпилов.

По сообщению Минобороны РФ, учебный самолет L-39 учебного авиационного полка потерпел крушение при заходе на посадку на одном из военных аэродромов Краснодарского края. Один пилот погиб, еще один член экипажа госпитализирован с травмами. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анна Перова, Краснодар