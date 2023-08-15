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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с президентом Мали ситуацию в Нигере

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Кремль сообщил, что беседа прошла по инициативе малийской стороны.

Лидеры двух стран обсудили развитие «дружественных двусторонних отношений», а также уделили особое внимание обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. «Подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами»,— говорится в пресс-релизе.

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Он призвал США и другие страны помочь восстановить порядок в стране. 9 августа Мали и Буркина-Фасо призвали Совбез ООН предотвратить военное вмешательство в ситуацию в Нигере. 10 августа ЭКОВАС, в которое входят обе страны, договорилось начать военную операцию в Нигере «как можно скорее».

Подробности — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер

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