Минфин: средняя цена Urals достигла $70,33 за баррель

Средняя цена на российскую нефть Urals с 15 июля по 14 августа составила $70,33 за баррель, нефти North Sea Dated — $84,23. Об этом сообщил Минфин России.

С 1 сентября экспортная пошлина на нефть в России вырастет на $4,5, до $21,4 за тонну с $16,9.

Пошлина на светлые нефтепродукты составит $6,4 за тонну, на темные — $21,4, на товарный бензин — $6,4, прямогонного (нафта) — $11,7. Пошлина на кокс составит $1,3 за тонну, на сжиженный газ и чистые фракции СУГ — $0,0.

В августе Россия объявила о продлении добровольного сокращения поставок нефти посредством сокращения экспорта на 300 тыс. б/с в сентябре. Саудовская Аравия тем временем добровольно снизила добычу на 1 млн б/с в июле и августе. На этом фоне начали расти котировки не только нефти сорта Brent, но и Urals. Стоимость Urals превысила установленный Евросоюзом и G7 потолок в $65 за баррель.

О ситуации на мировом нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Нефть вытекает за баланс».

Олеся Павленко