Тренер «Ахмата» Сергей Ташуев покинул пост

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев покинул пост. Соглашение с ним было завершено по согласованию сторон, сообщила пресс-служба команды. Причины не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Ташуев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господину Ташуеву 64 года, он пришел в «Ахмат» в сентябре 2022 года. В июне 2023-го он подписал с клубом контракт, который был рассчитан до 31 мая 2026 года. До этого он работал в белорусском «Шахтере» (2018–2019), а также возглавлял «Краснодар» (2009–2010), «Спартак» из Нальчика (2011–2012), «Анжи» (2014–2015), «Кубань» (2015–2016).

В текущем сезоне «Ахмат» одержал одну победу в четырех матчах РПЛ, обыграв «Сочи» со счетом 2:1. Клуб с 3 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Лаура Кеффер