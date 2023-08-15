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Коммерсантъ FM
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Шойгу: Запад пытался сорвать форум «Армия»

Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия». По его словам, эти попытки провалились. В чем они заключались, он не уточнил.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий»,— сказал господин Шойгу гостям Московской конференции по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Форум «Армия» и конференция открылись вчера, 14 августа, в подмосковной Кубинке. На форум приехало 69 иностранных делегаций, 29 из которых возглавляют министры обороны и начальники генеральных штабов. Среди прочего на форуме проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Как проходит форум «Армия-2023»

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В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих&lt;br>На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий&lt;br>На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств&lt;br>На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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В первые четыре дня посещение мероприятия будет возможно только для специалистов, а с 18 по 20 августа — для всех желающих
На фото: министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) осматривает павильон Китая на выставке форума «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Научно-деловая программа включает более 260 мероприятий
На фото: стенд дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Для участия в «Армии-2023» приглашены руководители всех отечественных оборонных предприятий и объединений. На форуме представлено около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На мероприятие приглашены представители 108 оборонных ведомств
На фото: военные из Вьетнама у стенда с автоматами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд ударного комплекса «Гранат ПГ»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Модель подавителя беспилотников ЛПД-801

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд приборов ночного видения

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд госкорпорации «Роскосмос» на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители на выставке

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Танк Т62М

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд беспилотного аппарата «Пчелка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд медицинского оборудования для оказания помощи при ранениях

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки в парке «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Стенд с медицинским оборудованием, которое используют при ранении головы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Беспилотный летательный аппарат Cai Hong, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (СН-CAAA)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Посетители выставки на фоне транспортно-перегрузочной машины «Т-183»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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