Шойгу: Запад пытался сорвать форум «Армия»

Глава Минобороны Сергей Шойгу утверждает, что Запад предпринял беспрецедентные попытки сорвать форум «Армия». По его словам, эти попытки провалились. В чем они заключались, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нам известно о беспрецедентных попытках Запада сорвать форум, проводимый под эгидой Минобороны России. Ваше участие в нем — яркое подтверждение провала этих деструктивных усилий»,— сказал господин Шойгу гостям Московской конференции по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Форум «Армия» и конференция открылись вчера, 14 августа, в подмосковной Кубинке. На форум приехало 69 иностранных делегаций, 29 из которых возглавляют министры обороны и начальники генеральных штабов. Среди прочего на форуме проводится выставка трофеев с российской военной операции на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер