Более 35 стран примут участие в Международном фестивале университетского спорта

В Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, примут участие спортсмены из более 35 стран, сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Приглашение разослано во все вузы дружественных стран ШОС, СНГ, БРИКС. На сегодняшний момент поступили заявки от 127 зарубежных вузов из более 35 стран. В первую очередь, это ведущие университеты физической культуры и спорта Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Китая»,— рассказал он.

По его словам, приглашения были разосланы 157 российским вузам из 60 субъектов РФ. «По количеству поданных заявок на первом месте — Москва, 11 вузов представят этот город. На втором месте — Санкт-Петербург (9 вузов), на третьем месте — Свердловская область (6 вузов), на четвертом месте —Татарстан (4 вуза)»,— сказал господин Сейранов.

Международный фестиваль университетского спорта стал заменой XXXII Всемирных летних студенческих игр (Универсиады-2023). К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет и не старше 25 лет включительно. В рамках фестиваля пройдут соревнования по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 33, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

В фестивале задействовано шесть объектов: Дворец водных видов спорта (ДВВС), Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец дзюдо, «Екатеринбург-Экспо», Дворец игровых видов спорта (ДИВС), Академия тенниса.

«Сегодня мы провели инспекцию объектов фестиваля. Великолепная новая инфраструктура. На объектах уже идет подготовка временной инфраструктуры, практически завершающие мероприятия, которые в ближайшие неделю — десять дней будут завершены»,— отметил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Ожидается, что фестиваль посетит более 140 тыс. зрителей. По словам руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова, «продажа билетов уже началась, много заявок от разных организаций».

Напомним, на пресс-конференции был презентован комплект медалей фестиваля квадратной формы. «Это реплики, которые отсылают нас к 300-летию Екатеринбурга. На заре основания этого города здесь в ходу были медные монеты такой формы (медные платы Вильгельма де Геннина — "Ъ-Урал")»,— пояснил Александр Чернов.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте