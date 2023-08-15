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Коммерсантъ FM
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АТОР: спрос на туры на фоне падения рубля снизился незначительно

Российские туроператоры зафиксировали незначительное падение спроса на туры на фоне падения курса рубля к доллару и евро. Туристы также стали выбирать более бюджетные и короткие туры. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продажи туров отстают от нормы августа, сообщили АТОР в TEZ Tour. При этом туроператор считает, что пока делать выводы рано. Снижение бронирований на 10% также отметили в «Русском экспрессе».

В BSI Group отметили, что российские туристы не отказываются от отпусков, но выбирают более экономные опции. «Есть две категории туристов: одни все равно бронируют и оплачивают запланированный отдых, другие просматривают условия и, например, сокращают поездку на один день, выбирают перелет подешевле, меняют тип номера, но подгоняют тур под бюджет и все равно летят»,— сообщил туроператор.

Вице-президент АТОР и гендиректор Space Travel Артур Мурадян считает, что туристы адаптировались, так как курс доллара постепенно рос с мая. При этом, по его словам, снизилась глубина продаж, оплаты за дальние туры не поступают.

Вчера, 14 августа, доллар на Мосбирже превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. Помощник президента Максим Орешкин назвал причиной ослабления рубля мягкую денежно-кредитную политику Центробанка. Сегодня, 15 августа, ЦБ на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%.

О ситуации с курсом рубля — в материале «Ъ» «Август взял рублем».

Олеся Павленко

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