На Алтае спасатели вертолетом эвакуировали 14-летнюю туристку из Москвы

Травмированную 14-летнюю туристку из Москвы эвакуировали частным вертолетом с гор Алтая. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По данным спасательного ведомства, 14 августе в 21:00 в поисково-спасательный отряд от участников зарегистрированной тургруппы поступило сообщение, что между перевалом Кара-Тюрек и Кедровой при прохождении маршрута 14-летняя девушка повредила ногу. Туристическая группа из 10 человек, восемь из которых дети, совершала восхождение на перевал Немыцкого.

Самостоятельно передвигаться школьница не могла, спасатели задействовали вертолет для ее эвакуации. «В 10 утра борт прибыл к месту происшествия. Он приземлился в селе Тюнгур, пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи Усть-Коксинской больницы, угрозы жизни нет», — рассказали спасатели.

Как писал 11 августа «Ъ-Сибирь», в горах Алтая погиб турист из Новосибирска. По предварительной информации, он в составе группы из четырех человек совершал туристический поход по леднику на перевале Контейнер в урочище Актру. Поскользнувшись, он сорвался со страховки и упал в ущелье. От полученных травм турист скончался на месте. Двумя днями ранее туристка из Татарстана получила травму в результате камнепада на горе Белуха. Пострадавшую эвакуировал с горы частный вертолет.

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Илья Николаев