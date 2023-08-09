Туристка из Татарстана пострадала в результате камнепада в горах Алтая

В Республике Алтай туристка из Татарстана получила травму в результате камнепада на горе Белуха. Пострадавшую эвакуировал с горы частный вертолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Данюшин, Коммерсантъ Фото: Игорь Данюшин, Коммерсантъ

Воздушное судно доставило туристку в село Тюнгур, где ей оказали медпомощь, сообщил Telegram-канал регионального управления МЧС.

По данным спасательного ведомства, 9 августа на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение, что на горе Белуха в районе перевала Делоне тургруппа из семи человек попала под камнепад. Травму ноги получила 38-летняя альпинистка из Набережных Челнов.

Самостоятельно передвигаться женщина не могла. «Так как местность горная, труднодоступная, эвакуацию возможно провести только с помощью авиации. Для этих целей из Горно-Алтайска на помощь пострадавшей был направлен частный вертолет», — рассказали спасатели.

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Илья Николаев