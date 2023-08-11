Турист из Новосибирска погиб при восхождении на ледник в урочище Актру

В Республике Алтай погиб турист из Новосибирска. По предварительной информации, он в составе группы из четырех человек совершал туристический поход по леднику на перевале Контейнер в урочище Актру. Поскользнувшись, он сорвался со страховки и упал в ущелье. От полученных травм турист скончался на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило дежурным службам 10 августа. Тело погибшего будет извлечено из ущелья при улучшении погодных условий – к месту происшествия будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска, сообщили в СУ СКР по региону.

Следственными органами начата проверка по информации о гибели туриста. Уточняется, что группа не была зарегистрирована в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

На этой неделе также сообщалось о пострадавшей в Республике Алтай туристке из Татарстана. Она получила травму в результате камнепада на горе Белуха. Женщину с горы эвакуировал частный вертолет.

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Оксана Павлова