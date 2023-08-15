В Воронеже начинают работу восемь из 15 белгородских троллейбусов

Замруководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров сообщил о выходе на маршруты №7 и 99 восьми из 15 троллейбусов из Белгорода, купленных на торгах после закрытия местного депо. На оставшихся машинах завершаются техническая подготовка и устранение «незначительных дефектов». Их планируют выпустить на линию в сентябре.

Все машины 2013 года выпуска — низкопольные, оборудованы пандусами и кондиционерами, с вместимостью более 100 человек. По данным «Ъ-Черноземье», муниципальному перевозчику «Воронежпассажиртрансу» приобретение 15 троллейбусов обошлось в сумму до 26 млн руб.

«Конечно, эти машины не заменят полноценного обновления электрохозяйства, включающего не только технику, но и сопутствующую инфраструктуру. Они были приобретены за счет собственных средств муниципального предприятия для того, чтобы поддерживать работоспособность системы до реализации более масштабных мероприятий в части оптимизации электротранспорта. Такую задачу ставит перед нами мэр Вадим Кстенин»,— сказал господин Захаров.

Замруководителя управления также рассказал о начале «выработки оптимального именно для Воронежа пути развития троллейбусного сообщения» сотрудниками областного департамента промышленности и транспорта и холдингом «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара»). О подписании соответствующего соглашения стало известно в начале июня.

В начале марта стало известно, что весь троллейбусный парк Белгорода, принадлежавший обанкротившемуся МУП «Городской пассажирский транспорт», продан с торгов за 7,7 млн руб. при начальной цене в 145,1 млн. Как сообщал тогда конкурсный управляющий предприятия Владислав Сегедин, всего было продано 65 троллейбусов. Они были разбиты на два лота. В одном оказалось 38 троллейбусов с общей начальной ценой 106,8 млн руб., в другом — 27 единиц, оцененных в 38,4 млн. В итоге первый лот купил предприниматель Константин Подчасов за 5,6 млн, а второй приобрел Роман Коновалов из Карелии за 2,2 млн.

О причинах отказа мэрии Белгорода от троллейбусного движения читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Алина Морозова

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