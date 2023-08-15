В Ярославле водителям старого общественного транспорта ввели повышенные зарплаты

В Ярославской области повысили заработную плату водителям АО «Ярославское АТП» и АО «Яргорэлектротранс», сообщил губернатор Михаил Евраев. При этом наиболее значительно поднялась зарплата тех, кто работает на машинах старше 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как сообщил губернатор, это делается для того, чтобы удержать водителей в государственном и муниципальном предприятиях. «Ъ-Ярославль» сообщал, что даже после замены всех автобусов в Ярославле на новые у перевозчиков не хватает водителей. Михаил Евраев сообщил, что «намечается тенденция» оттока водителей из подконтрольных правительству предприятий.

«Вводим дополнительный стимул. С 1 августа зарплату водителей на транспорте старше 10 лет поднимаем до 85 тысяч рублей. Если машины младше 10 лет, то оплата труда составит 70 тысяч рублей. Также увеличим зарплату ремонтному персоналу. Так мы удержим сотрудников от смены работы… Нет смысла увольняться и даже уезжать в другие регионы, если дома условия лучше»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ярославское АТП» (принадлежит правительству области) обслуживает в основном маршруты внутри области, которых пока не коснулась модернизация. «Яргорэлектротранс» (принадлежит мэрии Ярославля) занимается троллейбусными и трамвайными перевозками, парк трамваев и троллейбусов сильно изношен.

Антон Голицын