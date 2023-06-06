В «Яргорэлектротрансе» не хватает водителей и слесарей

В АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) не хватает порядка 100 водителей. Данные на общегородском совещании озвучил директор предприятия Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Самые дефицитные специальности для «Яргорэлектротранса» — водители, слесари-ремонтники, электронщики.

«Проблемы есть с обеспечением квалифицированными кадрами в ремонтной зоне, а также с водительским составом. Нехватка водителей на сегодняшний день порядка 100 человек. По слесарям бедственная ситуация. Отсутствие электронщиков. У нас порядка 5 троллейбусов сейчас стоит, потому что никто не может разобраться в электронике. Приглашали специалистов из Иваново и Москвы. Они также разобраться не могут»,— рассказал Денис Пырлог.

По мнению руководителя АО «ЯрГЭТ» недостаток кадров приводит к недовыпуску троллейбусов на маршруты.

«В апреле было 70% машино-транспортной работы. На сегодняшний день отметка почти 78%. Сегодня у нас на линии 64 троллейбуса. Месяц назад выходило не более 46-47 троллейбусов. В мае были дни, когда мы достигали 100% выпуска»,— пояснил Денис Пырлог.

Сейчас предприятие набирает группу учеников водителей. Решена проблема с закупкой запчастей. В свою очередь на общегородском совещании мэр Ярославля Артем Молчанов еще раз подтвердил, что намерен сохранить городской троллейбус и само предприятие «Яргорэлектротранс».

«Троллейбусное движение в городе Ярославле поддерживается и будет развиваться. Предприятие должно выходить на безубыточную работу, имея сегодняшнюю тарифную составляющую. Предприятие ни в коем случае никогда не будет ликвидировано. Троллейбусное движение является обязательным элементом нашего дорожного хозяйства»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов