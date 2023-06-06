Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В «Яргорэлектротрансе» не хватает водителей и слесарей

В АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) не хватает порядка 100 водителей. Данные на общегородском совещании озвучил директор предприятия Денис Пырлог.

Троллейбус в Ярославле

Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Троллейбус в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Самые дефицитные специальности для «Яргорэлектротранса» — водители, слесари-ремонтники, электронщики.

«Проблемы есть с обеспечением квалифицированными кадрами в ремонтной зоне, а также с водительским составом. Нехватка водителей на сегодняшний день порядка 100 человек. По слесарям бедственная ситуация. Отсутствие электронщиков. У нас порядка 5 троллейбусов сейчас стоит, потому что никто не может разобраться в электронике. Приглашали специалистов из Иваново и Москвы. Они также разобраться не могут»,— рассказал Денис Пырлог.

По мнению руководителя АО «ЯрГЭТ» недостаток кадров приводит к недовыпуску троллейбусов на маршруты.

«В апреле было 70% машино-транспортной работы. На сегодняшний день отметка почти 78%. Сегодня у нас на линии 64 троллейбуса. Месяц назад выходило не более 46-47 троллейбусов. В мае были дни, когда мы достигали 100% выпуска»,— пояснил Денис Пырлог.

Сейчас предприятие набирает группу учеников водителей. Решена проблема с закупкой запчастей. В свою очередь на общегородском совещании мэр Ярославля Артем Молчанов еще раз подтвердил, что намерен сохранить городской троллейбус и само предприятие «Яргорэлектротранс».

«Троллейбусное движение в городе Ярославле поддерживается и будет развиваться. Предприятие должно выходить на безубыточную работу, имея сегодняшнюю тарифную составляющую. Предприятие ни в коем случае никогда не будет ликвидировано. Троллейбусное движение является обязательным элементом нашего дорожного хозяйства»,— заявил Артем Молчанов.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...