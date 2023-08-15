Уральские туристы, застрявшие в Турции, получат сертификаты на бесплатные полеты

Гендиректор авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин, чьи пассажиры застряли в Турции и не могут прилететь в Кольцово (Екатеринбург), пообещал подарить каждому пассажиру сертификаты на бесплатные полеты внутри страны. Как указано в официальном письме компании к пассажирам, гендиректор принес извинения в связи «с непозволительной по длительности задержкой» рейсов WZ-3061, WZ-3062, WZ-3071, WZ-3072, Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Солодилин напомнил, что причиной случившегося стала серьезная внештатная ситуация – одновременное обнаружение технических неисправностей у двух выполнявших рейсы самолетов. «Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ-3062 от 12.08.23, WZ-3061 от 13.08.23, WZ-3072 от 13.08.23, WZ-3071 от 14.08.23, WZ-3062 от 14.08.23 и WZ-3061 от 14.08.23 сертификат сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании "Ред Вингс" с вылетом из Екатеринбурга»,— указано в письме авиакомпании.

Также в письме говорится об изменениях в расписании рейсов по состоянию на 15 августа. Так, на своих резервных судах авиакомпания перевезет следующие рейсы:

WZ3071 Екатеринбург – Анталья - 15.08.23 08:05 UTC;

WZ3062 Анталья – Екатеринбург –15.08.23 14:15 UTC;

WZ3061 Екатеринбург – Анталья - 15.08.23 20:00 UTC;

WZ 3004 Анталья-Жуковский – 16.08.23 02:05 UTC.

На воздушных судах авиакомпании «ИКАР» будут выполнены рейсы:

WZ3028 Шарм-эш-Шейх-Казань. Номер рейса АК ИКАР EO3028 15.08.23 12:45 UTC;

WZ3027 Казань-Шарм-эш-Шейх. Номер рейса АК ИКАР EO3027 15.08.23 23:00 UTC;

WZ3026 Шарм-эш-Шейх-Жуковский. Номер рейса АК ИКАР EO3026 16.08.23 07:10 UTC;

WZ3089 Жуковский-Анталья. Номер рейса АК ИКАР EO3047 16.08.23 15:05 UTC;

WZ3058 Анталья-Казань. Номер рейса АК ИКАР EO3208 16.08.23 21:40 UTC;

WZ3057 Казань-Анталья. Номер рейса АК ИКАР EO3207 17.08.23 04:05 UTC;

WZ3090 Анталья-Шереметьево. Номер рейса АК ИКАР EO3004 17.08.23 09:35 UTC.

По данным Росавиации, авиакомпания «Икар» уже доставила около 400 пассажиров из Екатеринбурга в Анталью.

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